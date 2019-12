Heuer gibt es in der Stadtgemeinde Wolfsberg keine Ausnahme vom Feuerwerksverbot. Der Bürgermeister begründet dies mit der zunehmenden Umweltbelastung sowie der Lärmbelastung.

In den Ortsgebieten von Wolfsberg sind Feuerwerkskörper verboten © Weichselbraun

Im Gemeindegebiet von Wolfsberg bleibt heuer in der Silvesternacht in den Ortsgebieten (Straßennetz einschließlich Liegenschaften innerhalb der Hinweiszeichen „Ortstafel“ und „Ortsende“) die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Klasse II (Silvesterraketen, div. Fontänen, Römische Lichter, Feuerräder, Feuertöpfe etc.) verboten.