Betroffen war der Bereich zwischen Wolfsberg Nord und Bad St. Leonhard. Ein Lkw-Fahrer hatte in der Früh einen Unfall.

Der Lkw kam seitlich zum Liegen © Feuerwehr Wolfsberg

Auf der Südautobahn (A2) kam es am Donnerstag zwischen Wolfsberg Nord und Bad St. Leonhard zu Verkehrsbehinderungen. In diesem Bereich war der Pannenstreifen gesperrt. Ersten Informationen kam ein in Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.