Budget für kommendes Jahr konnte nicht positiv erstellt werden. Der Abgang soll ein Zeichen an die Landesregierung sein.

© KLZ/Markus Traussnig

Heiß diskutiert wurde in der St. Andräer Gemeinderatssitzung das Budget für das Jahr 2020. Während das Budget von 2019 laut Amtsleiter Robert Astner noch ausgeglichen abgeschlossen werden konnte, rechnen die St. Andräer Gemeinderäte mit einem hohen Abgang für das Jahr 2020. Bei einem Budget von 22.726.400 Euro wird es einen Abgang von 489.700 Euro geben. Bürgermeister Peter Stauber (SPÖ) erklärte: „Keine Kärntner Gemeinde kann 2020 positiv bilanzieren. Unser Budget soll ein Zeichen an die Landesregierung sein, an die Gemeinden zu denken.“