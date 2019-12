Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Erich Graf, Iva Schell, Regina Jost, Gerhard Oswald und Charly Raneg © Privat

Die Sopranistin Iva Schell besuchte diese Woche die Kinder im Kindergarten Maria Loreto. Diese haben nämlich ein Lied von Schells aktuellem Kinderalbum „Das Lala Liederland“ eingesungen und gleich mit Begeisterung vorgetragen. „Ich bin so gerne mit Kindern zusammen und gebe meine Liebe zur Musik so an sie weiter“, freute sich Schell.