Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Percht oder Pehtra Baba wird oft mit der Wilden Jagd in Verbindung gebracht © Markus Traussnig

Die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig sind nicht nur von vielfältigem Brauchtum geprägt. In den Bauernhäusern rückte man einst an den langen Winterabenden in der Rauchkuchl eng zusammen und erzählte einander schaurige Sagen. Ursprünglich ausschließlich mündlich tradiert, spielten diese Geschichten häufig im eigenen ländlichen Umfeld. Viele dieser Erzählungen ranken sich um die Percht oder Pehtra Baba, die in den Raunächten unterwegs war und vorwitzige Menschen gerne bestrafte. Die Guten, Bescheidenen jedoch, die ihr bei ihrem Besuch in den Stuben fette Würste auf die zweizinkige Gabel hängten, erhielten als Lohn Süßigkeiten, Dörrobst oder Nüsse.