Die Täter zwängten ein Terrassenfenster auf © APA/Pfarrhofer

Einen Einbruchsdiebstahl meldet die Polizei Samstag aus dem Lavanttal. Bisher unbekannte Täter drangen am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 und 22.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg ein. Sie zwängten dafür eines der Terrassenfenster auf. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume. Ein Möbeltresor wurde aufgebrochen. Daraus stahlen die Täter Bargeld und eine Faustfeuerwaffe.