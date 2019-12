Facebook

Debatte im Gemeindeamt von Lavamünd © Bettina Friedl

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage im Voranschlag 2020 für die Marktgemeinde Lavamünd konnte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Donnerstagabend für den Stellenplan keine einstimmige Mehrheit gefunden werden. Vizebürgermeister Emmerich Riegler (SPÖ) präsentierte den Stellenplan 2020, in dem eine zusätzliche Planstelle für eine administrative Stelle im Wirtschaftshof vorgesehen ist. „Wir benötigen eine Kraft, die dem Leiter des Wirtschaftshofes zur Seite steht“, so Riegler.