Helmut Lessiak (vorne Mitte) mit seiner engagierten Gruppe bei der Probe in der Markuskirche in Wolfsberg © Daniela Grössing

Man schrieb das Jahr 1818 in Oberndorf bei Salzburg. Der Hilfspfarrer Joseph Mohr vertraute dem Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber ein sechs Strophen umfassendes Gedicht an, das er bereits zwei Jahre zuvor geschrieben hatte, und bat um eine Vertonung. Gruber ließ sich nicht lange bitten. Erstmals erklang „Stille Nacht, heilige Nacht“ dann bei der Christmette 1818 in der kleinen Oberdorfer Kirche und trat von dort einen Siegeszug um die ganze Welt an. Das berühmteste Weihnachtslied wurde inzwischen in mehr als 300 Sprachen übersetzt, die Entstehungsgeschichte unter dem Titel „Das ewige Lied“ mit Tobias Moretti als Joseph Mohr und Heio von Stetten als Franz Xaver Gruber verfilmt.