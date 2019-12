Geschäftsleben Manufaktur stellt Duftsprays mit Lavanttaler Kräuter und Pflanzen her

Manuela Weber hat die Manavita - Aromamanufaktur gegründet. Sie stellt im Lavanttal mit Kräutern und Pflanzen aus der Region Düfte her.

Manuela Weber hat eine „Aromamanufaktur“ gegründet © Kurt Steinwender

Die neu gegründete „Manavita – Aromamanufaktur“ produziert Aromasprays aus heimischen Ingredienzen vor Ort. Die Kindergartenpädagogin Manuela Weber, die in Wölfnitz bei Klagenfurt eine Kindertagesstätte leitet, interessiert sich seit ihrer Kindheit für die Vielfalt und Wirkungen der heimischen Pflanzenwelt. Seit einigen Jahren bietet sie in ihrer Naturheilpraxis Reiki und sogenannte Aroma-Behandlungen und viel mehr an.