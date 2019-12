Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Budget erlaubt Bad St. Leonhard auch 2020 einen finanziellen Spielraum für freiwillige Aufgaben © Herbert Hollauf

Für einige Aufregung sorgte Grünmandatar Robert Sorger mit einem Dringlichkeitsantrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad St. Leonhard. Darin forderte er vom Gemeinderat, den ehemaligen Umweltmanagement-Beauftragten der Firma Hermes Peter Breidler aus Wolfsberg als Maßnahmenbegleiter für die Luftgütemessung in Bad St. Leonhard zu benennen. Dem Antrag wurde die Dringlichkeit mit 22:1 Stimmen nicht zuerkannt und dem zuständigen Umweltausschuss zur weiteren Beratung zugewiesen. „Wenn, dann soll es einer aus unserer Gemeinde machen“, meinte Bürgermeister Simon Maier (SPÖ). Sorger entgegnete: „Breidler ist ein angesehener Fachmann, lebte und arbeitete viele Jahre in Bad St. Leonhard und kennt die Umweltsituation im Ort bestens. Außerdem entstehen für die Gemeinde keine Kosten, da Breidler es unentgeltlich macht“.