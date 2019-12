Kleine Zeitung +

Im Lavanttal Zweijähriger Bub bei Sturz aus erstem Stock verletzt

Donnerstagvormittag wurden in einem Mehrparteienhaus in St. Georgen im Lavanttal mehrere Fenster ausgetauscht. Als sich ein Arbeiter in einem Kinderzimmer kurz zur Seite drehte, geschah das Unglück. Der Zustand des Buben ist stabil.