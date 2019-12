Facebook

Martin Haider hat sein ausverkauftes Werk erweitert © Kurt Steinwender

Der Fahrschulbesitzer und Stadionsprecher des WAC Martin Haider brachte nun sein zweites Dialektbuch „Du Off Du! Zwa“ heraus. In der HTL wurde durch einen Deutschprofessor sein Interesse an der Sprache und deren Herkunft geweckt. „Wenn man sich genauer damit beschäftigt, fällt es einem erst auf, dass es im Hochdeutsch der Wald und im Dialekt di Woan heißt“, macht der „Dialektexperte“ aufmerksam. So begann er 2003 Lavanttaler Dialektwörter zu sammeln. Im September 2016 hatte Haider so viele erfasst, dass das erste Buch „Du Off Du!“ mit Lavanttaler Mundartwörtern und der Erklärung dazu, erschienen ist.