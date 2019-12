Facebook

Grundsatzbeschluss gefasst: Vier neue Kindergartengruppen werden in St. Andrä entstehen © pololia

Seit der Schließung der Volksschule Pölling wird in der Gemeinde St. Andrä von einem Bildungscampus gesprochen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr 2019 wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung gesetzt. Die Stadt- und Gemeinderäte beschlossen in der Sitzung Dienstagabend einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines neuen Kindergartens in der unmittelbaren Nähe der derzeitigen Volks- und Musikschule St. Andrä.