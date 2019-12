Facebook

Wurde 1932 Ehrenbürger: Adolf Hitler © AP

Die Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg wird in der Gemeinderatssitzung am Freitag Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkennen. Amtsleiterin Barbara Köller bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht der "Unterkärntner Nachrichten". "Es wurde schon länger darüber gesprochen, man war der Meinung, dass das mit dem Tod Hitlers erloschen ist. Aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen.