Siegi Hoffmann (Dritter von links) mit dem KUSO-Vorstand und Musikern © KK/Kuso

Der St. Pauler Kultursommer geht heuer in sein 41. Bestandsjahr und wird am 30. Mai in der Stiftskirche mit der traditionellen Umrahmung durch die Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle feierlich eröffnet. „Wir verstehen uns als Begegnungszone zwischen Menschen und Musik, aber auch als Begegnungszone für interkulturelle Dialoge“, sagt der künstlerische Leiter Siegi Hoffmann. Neben Altbewährtem liegt in der kommenden Saison ein Schwerpunkt auf slawischer Musik. Aber auch dem Beethoven-Jahr wird Rechnung getragen. „Darüber hinaus veranstalten wir im Zusammenhang mit dem 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung im Juli eine grenzüberschreitende Floßfahrt von Lavamünd nach Dravograd“, kündigt Hoffmann ab. Neu ist heuer eine Kooperation mit der Sonusiade im Museum Liaunig in Neuhaus. Das spezielle Programm mit Konzerten in St. Paul und Neuhaus erstreckt sich am 27. und 28. Juni über zwei Tage.

Karten für alle Veranstaltungen kann man ab sofort unter www.kuso.at buchen. Das Abo um 140 Euro bietet sich als Weihnachtsgeschenk an.