Die bewohnten Häuser am Mauerweg 4-14 könnten den Besitzer wechseln © Sandra Zarfl

Die Stadtgemeinde Wolfsberg bietet im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung Liegenschaften in der Schwemmtratten – genauer gesagt am Mauerweg – an. „Es ist eine Art Test, wie viel wir für die Gebäude bekommen würden“, informiert Vizebürgermeister Ewald Mauritsch (SPÖ). Die Gebäude werden aber nicht aus „Geldnot“ der Stadtgemeinde veräußert. Viel eher gehe es um einen zukunftsorientierten Umgang mit ihnen.

Betroffen ist die Liegenschaft am Mauerweg 2. Das dreigeschoßige Gebäude wurde um 1956 erbaut und umfasst sechs Wohnungen. 1995 wurde generalsaniert. Der Mindestkaufpreis: 550.000 Euro zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer. Auch die Liegenschaften Mauerweg 4 bis 14, insgesamt drei zweigeschoßige Gebäude mit insgesamt 24 Wohneinheiten, sollen den Besitzer ab rund 360.000 Euro wechseln. Erbaut wurden diese Gebäude vor dem Zweiten Weltkrieg. Auch hier erfolgte die Generalsanierung vor rund 20 Jahren. Erschwerend für den möglichen Käufer: Alle Gebäude befinden sich in der gelben Gefahrenzone des Schudelbachs. Die Bebaubarkeit und die Nutzung sind dadurch eingeschränkt.

Derzeit sind zudem alle Wohnungen vermietet. Die Mieter sollen sich aber keine Sorgen machen. „Grundbedingung ist es, die Mietverträge und die Mietpreise zu übernehmen“, so Mauritsch weiter. Zudem sei der Käufer verpflichtet, das Grundstück zumindest für die Dauer von zehn Jahren in seinem ausschließlichen Eigentum zu behalten. Kaufinteressenten sollten bis spätestens 20. Jänner ein verbindliches Angebot per Post an die Stolitzka und Partner Rechtsanwälte in Wien senden. Danach entscheidet der Gemeinderat über den Verkauf.

Die Stadt Wolfsberg ist seit Jahren um den Bau von neuen Wohnungen bemüht. Auch in der Schwemmtratten läuft seit 2015 ein sogenanntes „Reconstructing-Projekt“. Darunter versteht man die Errichtung der heutigen Wohnstandards entsprechenden Wohnanlagen. Der Altbestand wird dabei etappenweise und behutsam abgetragen. Die Gemeinde betreibt derzeit 2379 Wohnungen, 1943 laufen über eine Genossenschaft, 436 sind im gemeindeeigenen Besitz.