Auch der Film "Last Christmas" wird gezeigt © KK/Stadtpresse

Einen unterhaltsamen Start in die Winterferien bietet heuer das Kino im Kuss am Sonntag, den 22. Dezember mit vier Filmen, die sicher viele Fans ins Kuss locken werden.

Den Auftakt bildet um 13 Uhr der Zeichentrickfilm „Elliot, das kleinste Rentier“, das die Nachfolge des Weihnachtsmannes am Rentier-Schlitten antreten will und zu diesem Zweck eine abenteuerliche Reise zum Nordpol antritt.

Um 15 Uhr folgt „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“. Paola unterrichtet tagsüber in der Volksschule, aber am Abend verwandelt sie sich in Befana, die Weihnachtshexe, die den Kindern Geschenke bringt. Kurz: Ein weihnachtliches Abenteuer für die ganze Familie.

Um 17.15 Uhr steht „Maleficient 2“ auf dem Programm. Prinzessin Aurora ist kein kleines Mädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau, die Prinz Philipp heiraten soll und zur Königin gekrönt wird. Auch böse Mächte sind natürlich wieder vertreten. Mit Angelina Jolie und Michelle Pfeiffer.

Den Abschluss des Kinoabends bildet um 20 Uhr die Komödie „Last Christmas“ mit Emilia Clarke und Emma Thompson, die im vorweihnachtlichen London spielt und romantische Unterhaltung garantiert.

Die Vorführungen finden im „Kleinen Saal” mit 176 Sitzplätzen statt. Sofas in den letzten Reihen sorgen für „Wohnzimmer- Atmosphäre”. Kino-Flair verbreitet Popcorn aus einer originalen Popcorn-Maschine – angeboten werden auch andere Knabbereien und Getränke.

Kartenreservierungen sind jetzt schon möglich, unter der Telefonnummer 04352/51300-401 von Montag bis Donnerstag 7 bis 16 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 13Uhr, oder per e-mail an corina.liebert@wolfsberg.at.