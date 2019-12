Das „LAVanttal ISTmobil“ bietet in den Weihnachts- und Semesterferien günstige Fahrten zu den Eislaufplätzen im Bezirk an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem "Istmobil" zu den Eislaufplätzen im Tal © Gisela - stock.adobe.com

In den Weihnachts- und in den Semesterferien gibt es eine Aktion von „LAVanttal ISTmobil“. Ab zwei Personen bezahlt man auf einer Fahrt zur Eislaufhalle Wolfsberg, zum Eislaufplatz beim Rathaus in St. Andrä oder zu den Eislaufplätzen in St. Paul oder Frantschach-St. Gertraud nur den halben Fahrpreis. Dies gilt auch für die Rückfahrt. Voraussetzung ist, dass alle Passagiere beim selben Haltepunkt ein- und aussteigen. Die Fahrten sind auf der ISTmobil-App oder unter 01235004411 zu buchen.