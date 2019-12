Kleine Zeitung +

Serie von Einbrüchen Einbrecher weckten schlafenden Hauseigentümer

Im Bezirk Wolfsberg wurde am Freitag gleich dreimal in Wohnhäuser eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen in allen Fällen über ein Fenster ein. Aus einem Haus stahlen sie zwei Faustfeuerwaffen.