Batuchan Jusupov errang in Celje eine Goldmedaille. Der Bursche trainiert beim Judoclub Long Life in Wolfsberg. Es war sein achter Turniersieg in diesem Jahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goldmedaille für Batuchan Jusupov beim Turnier in Celje © KK/Privat

400 Judokämpfer aus Slowenien, Italien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Ungarn und Österreich traten beim 40. Internationalen Judoturnier „Ivo Reya“ in Celje an. Mit dabei waren auch zwei Kämpfer vom Judoclub Long Life Wolfsberg mit ihrem Trainer Karel Purkert. In der U14 errang Batuchan Jusupov Weise den Klassensieg „-42kg“ und damit die Goldmedaille. Er gewann alle seine Vorrundenkämpfe mit Ippon, darunter auf den Finalkampf gegen einen Judoka aus Slowenien. Es war sein achter Turniersieg in diesem Jahr. Sein Clubkollege Michael Wadler, der in der Klasse „-46kg“ antrat, schied leider in der Vorrunde aus.