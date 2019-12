Facebook

Ab 7. Mai kommenden Jahres ist der Bahnhof Eis-Ruden endgültig Geschichte © Weichselbraun Helmuth

Der Bahnhof Eis-Ruden zählt eher zu den verschlafenen Haltestellen auf der Strecke zwischen Klagenfurt und Wolfsberg. Wie ein langer grauer Block liegt er da, eine Handvoll Menschen steigen hier täglich ein oder aus. Die beiden Schienenstränge, die in Richtung Granitztal weisen, verschwinden bald in der Tunnelröhre unter dem Griffner. Einmal am Tag trifft hier ein Zug auf einen Gegenzug.

Ab 7. Mai 2020 ist diese Haltestelle Geschichte. „Im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Bau der Koralmbahn wird der Bahnhof Eis-Ruden geschleift. Die Schienen werden abmontiert. Vor dem Tunnel, der ins Granitztal führt, wird ein Gleiskörper von der rechten Seite herangeführt“, erklärt Reinhard Wallner, ÖBB-Regionalmanager für den Nah- und Personenverkehr in Kärnten. Für die Fahrgäste bedeutet das einerseits Änderungen im Fahrplan ab dem 7. Mai, andererseits wird für Kunden, die aus Eis-Ruden kommen, ein Bus-Shuttle zum Bahnhof in Bleiburg eingerichtet werden.

„Die Fahrplanänderungen betreffen allerdings nur die Morgenstunden, da es ausschließlich in dieser Zeit zu einem Gegenverkehr gekommen wäre. Ansonsten reicht die vorerst eingleisige, provisorische Verbindung aus“, sagt Wallner. Was die Abfahrts- und Ankunftszeiten auf der gesamten Strecke angeht, so müssen mehrere Faktoren berücksichtig werden: Die Anschlüsse an nationale und internationale Zugsverbindungen in Klagenfurt müssen erreicht werden. Pendler, Schüler des Gymnasiums St. Paul sowie Mitarbeiter der Firma Mahle – immerhin der größte Arbeitgeber in der Region – sollen weiterhin pünktlich zur Arbeit gelangen. „Was den entfallenden Zustieg in Eis-Ruden angeht, so arbeiten wir derzeit noch an alternativen Lösungen und dem damit verbundenen Buskonzept“, erklärt Wallner. Heißt im Klartext: Künftig werden Busse den Bahnhof in Bleiburg anfahren, wo die Kunden auf den Zug umsteigen können. Allerdings werden diese Busse aufgrund der mangelnden Frequenz nicht – wie der Zug – im Stundentakt verkehren. Für den einen oder anderen wird die Erreichbarkeit des Bahnhofes in Bleiburg künftig also nur durch das Auto gegeben sein.

Die Änderungen im Fahrplan ab 7. Mai Derzeitiger Fahrplan. Bis 6. Mai verkehren im Frühverkehr von Klagenfurt nach Wolfsberg die Züge zu folgenden Zeiten: Abfahrt in Klagenfurt ist um 5.40 bzw. 6.31 Uhr, in Bleiburg um 6.23 Uhr (7.16 Uhr), Ankunft in Wolfsberg um 7.07 Uhr (7.58 Uhr). In Wolfsberg fährt der Zug um 5.16 Uhr bzw. 5.39 Uhr und 6.07 Uhr ab, in Bleiburg um 5.52 Uhr (6.23, 6.46 Uhr), Ankunft in Klagenfurt ist um 6.28 Uhr (7.05, 7.20 Uhr). Jeweils werktags.

Neuer Fahrplan. Abfahrt Klagenfurt 5.22 Uhr (6.29 Uhr), in Bleiburg 6.23 Uhr (7.16 Uhr); Ankunft in Wolfsberg 7.07 Uhr (7.58 Uhr). Abfahrt in Wolfsberg 4.58 Uhr (5.21, 5.45 Uhr), in Bleiburg 5.34 Uhr (6.05, 6.23 Uhr), Ankunft in Klagenfurt 6.14 Uhr (6.47, 7.03 Uhr). Jeweils werktags.

Ulrike Greiner Redakteurin Regionalbüro Wolfsberg/Völkermarkt Mehr von Ulrike Greiner

. Dann soll der neue Abschnitt der Koralmbahn zwischen Pribelsdorf und der Abzweigung Mittlern in Betrieb genommen werden. Mit dem Aufgeben der derzeitigen Gleise ist auch die Auflösung des derzeitigen Bahnhofes in Mittlern verbunden.. Und da diese weiter vom Ort entfernt ist als die bisherige und von Fahrgästen nicht mehr zu Fuß erreicht werden kann, wird man auch hier Busse einsetzen. An einem entsprechenden Konzept wird noch gefeilt. „Die Lösung wird dann bereits im Mai präsentiert“, verspricht Wallner.