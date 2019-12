Der Kindergarten, die Musikschule und die Volksschule Reichenfels luden zu einer stimmungsvollen Adventfeier in das festlich geschmückte Veranstaltungszentrum von Reichenfels ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kinder gestalteten eine stimmungsvolle Feier © KK/Privat

„Immer, wenn es Weihnacht wird ...“: Unter diesem Motto luden der Kindergarten, die Musikschule und die Volksschule Reichenfels Anfang Dezember zu einer stimmungsvollen Adventfeier in das festlich geschmückte Veranstaltungszentrum von Reichenfels ein. Die Mädchen und Buben brillierten mit Musikstücken, Liedern, Gedichten und Theater und versetzten die zahlreichen Gäste in vorweihnachtliche Stimmung.

Volksschuldirektorin Gabriele Kozar dankte allen Mitwirkenden herzlich für die wunderschöne Feier. „Ein großes Dankeschön geht auch an die Eltern der Volksschulkinder, die mit Keksen, Maroni und Punsch die Feier zusätzlich versüßten“, erklärt Kozar.