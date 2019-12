Facebook

Die Lavanttalerin Ilse Storfer stellt zwei neue Bücher vor © KK/Privat

Obwohl bereits seit längerer Zeit in Himberg bei Wien beheimatet, ist die gebürtige Wolfsbergerin Ilse Storfer im Lavanttal nach wie vor ein Begriff, wenn es um eindrucksvolle Bücher geht. „Ich schreibe schon seit meiner frühen Kindheit. Seit 1985 gibt es Veröffentlichungen in bislang 19 Büchern. Ich verstehe mich als philosophische Dichterin, versuche Zeit und Gesellschaft zu beobachten und in kurze, prägnante Worte zu fassen“, sagt die 66-Jährige, die sich auch intensiv mit Malerei beschäftigt. Ihre Bilder sind in die aktuellen Publikationen „Das Zirpen der Nacht“ und „Advent“ eingeflossen.

Zum Nachlesen Neue Bücher. Ilse Storfer hat ihr Oeuvre heuer um zwei Bücher erweitert. „Das Zirpen der Nacht“ zeigt auch Bilder der bekannten Autorin und bringt meditative Texte. Das Buch „Advent“ beinhaltet Gedichte und kurze Geschichten. Erhältlich im Buchhandel. Mehr Info unter www.ilsestorfer.at.

Ulrike Greiner Redakteurin Regionalbüro Wolfsberg/Völkermarkt Mehr von Ulrike Greiner

Die ersten künstlerischen Schritte unternahm Storfer in der Musik. Sie erhielt ab dem siebten Lebensjahr Unterricht, spielt Akkordeon, Cello und Gitarre und beschäftigte sich schließlich am Konservatorium in Klagenfurt eingehend mit Musiktheorie und Harmonielehre.Zum Schreiben findet die vielseitige Künstlerin neben ihrem chorischen und bildnerischen Wirken immer wieder zurück. „Ich behalte gerne den Kontakt zu vielen Menschen und schöpfe daraus meine Ideen“, sagt sie. In ihren Texten geht es Storfer darum, die Leser zum Nachdenken anzuregen. Überhaupt ist ihr Oberflächliches fremd.– von der Einsamkeit bis zu gesellschaftlichen Verallgemeinerungen – und bringt mit ihren Büchern Hoffnung zu den Lesern.