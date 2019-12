Facebook

Schlagholz, Kranicki mit Mutter und Steinkellner beim Papst © Privat

Am Mittwoch wurde einer Delegation der Stadt Wolfsberg eine große Ehre zu Teil. Im Rahmen ihrer Romreise kam es zu einer Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan. Die ausgewählte vierköpfige Gruppe – Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, Stadtrat Josef Steinkellner, Organisator und Stadtpfarrer Christoph Kranicki sowie seine Mutter Astrid – übermittelte dem Papst beste Grüße aus dem Lavanttal. „Die Menschheit braucht Sie“, sagte Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz zum heiligen Vater. Der Papst, der ein paar Minuten in deutscher Sprache redete, erteilte der Stadtpfarre Wolfsberg seinen Segen.

Der Wolfsberger AC verabschiedete sich am Donnerstag in Rom mit seinem letzten Spiel von der diesjährigen Europa-League-Saison. Hunderte Wolfsberger sind derzeit deshalb in Italiens Hauptstadt anzutreffen. Zum Abschluss wurde eine heilige Messe bei einem Seitenalter im Petersdom durch Ortspfarrer Christoph Kranicki gelesen.