Die Bergkapelle St. Stefan aus dem Bezirk freut sich über die Verleihung © BLASMUSIKVERBAND

Gleich drei Anlässe zu feiern gab es für die heimische Blasmusikszene. Im Rahmen der zweiten „Gala der Blasmusik“ in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach wurden nämlich nicht nur 16 Kärntner Löwen und 25 Leistungsabzeichen in Gold verliehen, es wurden auch die diesjährigen Preisträger der Rudolf-Kummerer-Würdigungspreise bekannt gegeben. „Dieser Würdigungspreis ist die derzeit höchste Auszeichnung, die der Kärntner Blasmusikverband an musikalische Persönlichkeiten verleiht. Es ist eine große Anerkennung für das eigene Schaffen und das Lebenswerk rund um die Blasmusik“, sagt Stefan Süssenbacher, Obmannstellvertreter des Kärntner Blasmusikverbandes.