Amelia Marriette hat ihr Buch "Walking into alchemy" veröffentlicht. Es ist eine Art philosophischer Reiseführer. Am Mittwoch stellt sie ihr Buch in Wolfsberg vor.

Amelia Marriette und ihr neues Buch © Privat

Amelia Marriette (54) hat nach ihrem Umzug von England ins Lavanttal etwas wiedergefunden, was sie glaubte, verloren zu haben: den Blick für die Schönheiten der Natur. In ihrem neu erschienen, englischsprachigen Buch „Walking into alchemy“ (zu deutsch: „Suchen nach Alchemie: Die transformative Kraft des Gehens“) möchte sie dem Leser in Form eines philosophischen Zugangs das Lavanttal mit all seiner Vielfältigkeit näherbringen.