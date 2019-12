Josef Plattner war 43 Jahre lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg. Am Montag ist er im 71. Lebensjahr verstorben.

Josef Plattner war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg © OFC Pictures/stock.adobe.com, PRIVAT

Im 71. Lebensjahr ist Josef Plattner aus Eitweg am Montag verstorben. Er war 43 Jahre lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg und wurde zuletzt in den Stand der Altkameraden aufgenommen. Außerdem war er Mitglied des Kameradschaftsbundes St. Ulrich an der Goding und Mitglied des Pensionistenverbandes Eitweg.