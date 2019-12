Das Abschlussspiel für den WAC in der Europa League findet am Donnerstag in Rom statt. Für einige Wolfsberger könnte es auch eine päpstliche Audienz geben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfarrprovisor Christoph Kranitzky mit der legendären WAC-Kerze © Sandra Zarfl

Die diesjährige Europa-League-Saison neigt sich für den WAC dem Ende zu. Fünf Spiele sind bereits gespielt. Das sechste und letzte Spiel findet am Donnerstag gegen AS Roma in der italienischen Hauptstadt statt. Und selbst dafür ist vielen Fans der Weg nicht zu weit. „Etwa 400 Fans, von denen wir wissen, werden per Bus, Zug oder Flugzeug anreisen. Insgesamt werden dann aber wohl etwa 600 WAC-Fans im Stadion sein“, sagt Christian Thomas, WAC-Fanbeauftragter, der selbst mit etwa 150 Fans mit dem Zug nach Rom fährt. Los geht es für die meisten dann heute spät in der Nacht.