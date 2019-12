Vor 55 Jahren wurde in einem Wald in St. Vinzenz auf der Soboth ein 15-jähriges Mädchen erschossen. Der Mörder richtete sich selbst.

Annemarie Edler fand auf dem Friedhof in St. Vinzenz die letzte Ruhestätte. Auch die Kleine Zeitung berichtete 1964 vom Verbrechen © Weichselbraun

Mitten im Wald oberhalb von St. Vinzenz auf der Soboth, schwer auffindbar, umgeben von hohen Fichten, ragt ein handgeschmiedetes Kreuz aus dem Boden. An Annemarie Edler erinnert es, geboren am 30. April 1949, gestorben am 19. Oktober 1964. „Du starbst uns viel zu früh und wirst so schwer vermisst. Du warst so lieb und gut, dass man dich nie vergisst“, ist dort zu lesen.