Franz Loibnegger stellt seit über 20 Jahren Buckelkörbe her © Weichselbraun

In einer Zeit voller überdimensionierter Erwartungen, Ruhelosigkeit und Getriebenheit ist das bloße Betreten der Werkstätte von Franz Loibnegger vulgo Sonntag eine Wohltat. Hier, auf 800 Meter Seehöhe, umgeben von den sanften Hügeln der Saualm, deren Gipfel in diesen Tagen vom Nebel umhüllt werden, spielt Zeit keine Rolle. Hier darf man noch Zeit haben, darf sich einlassen auf die Dinge und freuen an dem, was in mühevoller, handwerklicher Arbeit geschaffen wurde.