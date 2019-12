In Schaufenstern in St. Andrä sowie in der Galerie II sind einen Monat lang Krippen zu sehen. Am 21. Dezember gibt es eine geführte Präsentation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Details sind in den einzelnen Krippen verarbeitet © Paul Meyer

Die Stadt St. Andrä verwandelt sich einen Monat lang in eine Krippenhauptstadt. Sowohl in den Schaufenstern als auch in Form einer Ausstellung in der Galerie II können alpenländische und orientalische Krippen seit 6. Dezember bestaunt werden. Zusätzlich wurden einige szenische Krippendarstellungen in Bildformaten von Fotograf Paul Meyer festgehalten.