Patrick und Bianca Kuß mit ihren Kindern Matteo (2), Chantal (8) und Chiara (10) © Forever Digital

Schon seit ihrer Kindheit im Granitztal kennen sich Bianca Sommer (29) und Patrick Kuß (37). „Als ich 13 war, war Patrick schon ein Schwarm von mir“, verrät die Braut, die in Karenz ist. Gefunkt hat es zwischen ihr und dem Dachdecker am Tag vor Weihnachten 2014. „Ein Paar sind wir seit 9. Jänner 2015, am 1. Oktober 2015 haben wir dann im kleinen Kreis standesamtlich in St. Paul geheiratet“, erzählt die dreifache Mama, die ihre beiden Töchter Chiara (10) und Chantal (8) mit in die Beziehung gebracht hat. Das Glück des Pärchens machte vor zwei Jahren die Geburt von ihrem Sohn Matteo komplett.