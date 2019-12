Facebook

Lkw ab 7,5 Tonnen dürfen nicht mehr durch St. Gertraud rollen, ausgenommen Ziel- und Quellverkehr © (c) Sandra Zarfl

Ein viel diskutiertes Thema stellte in der Vergangenheit in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud das Thema Schwerverkehr dar. Zum Hintergrund: Bereits 2003 wurde der erste Antrag zur Verkehrsentlastung an die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg gestellt. 2015 schwebte dem damaligen Landesrat Christian Ragger (FPÖ) eine Aufhebung des Lkw-Fahrverbotes ab 7,5 Tonnen auf der B 78 zwischen Bad St. Leonhard und dem Obdacher Sattel vor, damit die Lkw nicht über die Pack und dann weiter durch den Twimberger Graben und somit durch Frantschach rollen.