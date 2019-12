Facebook

Bernhard Struckl mit seinem ausgezeichneten Löwenzahnhonig © Heinz Görtschnig

Wer Gault Millau hört, denkt an Hauben, an Köche mit mehr oder weniger Punkten. Aber der Restaurantführer kümmert sich längst auch ums kulinarische Umfeld und kürt „Produkte des Jahres“. Es gibt Wein, Sekt, Bier, Schnaps, Likör oder Fruchtsaft des Jahres, auch Speck, Kernöl und Honig haben einen Jahresbesten. Bei Letzterem landet man in Twimberg bei Bad St. Leonhard, wo Bernhard Struckls Bienen einen Löwenzahnhonig produzieren, der ihrem „Chef“ die Auszeichnung „Österreichs Honig des Jahres“ bringt.