Mit 14. Dezember eröffnen Franz und Sissy Deixelberger die Hütte am Klippitztörl neu. Sie setzen auf Regionalität.

Franz und Sissy Deixelberger sind für eine gute, regionale Küche bekannt © Privat

Der Schwarzkogelhütte auf dem Klippitztörl wird neues Leben eingehaucht. Franz und Sissy Deixelberger übernehmen die Hütte und werden mit 14. Dezember eröffnen. „Wir bieten regionale Küche in gewohnter Qualität an“, sagt Deixelberger, der versichert, dass der Gasthausbetrieb in Gräbern außerhalb der Skisaison normal weitergeführt wird – also ab April.