Lavanttaler Imker wurden für ihren Honig ausgezeichnet

Die Kärntner Sieger in der Kategorie „Blütenwaldhonig“ bei der Ehrung © KK/Landesverband für Bienenzucht

Der Landesverband für Bienenzucht mit Sitz in Ochsendorf bei Pischeldorf führte auch heuer wieder die Honigprämierung unter den heimischen Imkern durch. Von insgesamt 218 Teilnehmern wurden 276 Honigproben eingereicht. „Trotz des vermehrten Auftretens von Melezitosehonig in diesem Jahr ist es den Imkereien in vielen Regionen gelungen, Honig zu ernten, dessen hervorragende Qualität sich sehen lassen kann“, sagt Landesverbandsobfrau Elisabeth Thurner. Viele der Gewinner sind zudem Mitglieder bei Qualitätsverbänden wie „Genussland Kärnten“ oder „Bio Austria“.