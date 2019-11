Die Lavanttaler haben im Oktober geheiratet. Die kirchliche Trauung fand in Novigrad statt. Standesamtlich wurde bereits im März in Wolfsberg geheiratet.

Melissa Wischer und Patrick Weber mit den Kindern Lina und Leo © forever digital

Türkisblaues Wasser, das Rauschen des Meeres im Ohr und die Sonne im Rücken: Inmitten dieses harmonischen Gesamtensembles in Novigrad in Kroatien haben sich Melissa Wischer (29) und Patrick Weber (29) am 26. Oktober das Jawort gegeben. „Es war so ein schöner Tag, wir haben das ganze Wochenende über gefeiert“, sagt die Braut: „Wir kamen auf Kroatien, weil meine Eltern dort ein Haus und ein Segelboot besitzen. Das hat sich deshalb einfach angeboten.“