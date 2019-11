Kleine Zeitung +

Buchhof "Ich sagte Nein!": Orange Brunch gegen Gewalt an Frauen

In der Landwirtschaftlichen Fachschule Buchhof wird am Samstag zum Orange Brunch geladen. Man will damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Auch das Frauenhaus beteiligt sich an der Aktion mit einem Punschstand am Adventmarkt.