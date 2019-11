Vor zehn Jahren wurde der Verein „Benedikt BeWegt“ gegründet. Am Sonntag findet der Abschluss des Jubiläumsjahres statt.

Am kommenden Sonntag werden die Pilger auf dem Benediktweg sternförmig nach St. Paul kommen © Privat

Am kommenden ersten Adventsonntag werden zahlreiche Pilger sternförmig von vielen Seiten nach St. Paul strömen, um dort am späten Nachmittag in der Stiftskirche mit einer Adventvesper den Abschluss des Jubiläumsjahres des Vereins „Benedikt BeWegt“ zu feiern.