Nicole Schratter ist die neue Betreiberin der Kegelbahn und des Sportcafés Kreuzkogler. Am Freitag wird zur großen Eröffnung geladen.

Die neue Betreiberin Nicole Schratter mit ihrer Mitarbeiterin Evelin Stocker (von links) © Sandra Zarfl

Bereits seit über 50 Jahren besteht die Traditionskegelbahn Kreuzkogler in Wolfsberg. Anfang dieses Monats gab es jedoch einen Führungswechsel. Die Wolfsbergerin Nicole Schratter übernahm den Betrieb von Wolfgang und Marion Petschenig. Das Ehepaar wird sich in Zukunft auf den Betrieb der OMV-Tankstelle in Wolfsberg-Süd konzentrieren.