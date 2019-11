Facebook

Der Unfall ereignete sich in einer Fertigungshalle auf der Baustelle des Koralmtunnels (Archivbild) © ÖBB Infra

Am Vormittag hat sich auf der Baustelle des Koralmtunnels im Lavanttal ein Arbeitsunfall ereignet. "Ein Arbeiter ist mit dem Fuß in eine Maschine geraten und hat sich dabei unbestimmten Grades verletzt", sagt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel auf Anfrage. Der Unfall ereignete sich in einer Fertigungshalle. Der Mann ist Mitarbeiter der Tübbing-Produktion. Als Tübbinge werden, so Zernatto-Peschel, Bauteile der Außenschale eines Schachtes oder Tunnels bezeichnet.