Unwetter in Kärnten und Osttirol

Im Dauereinsatz waren in den letzten Tagen die Helfer in Kärnten und Osttirol © FF Fellach

Die Stürme „Ives“ oder „Vaia“, die Waldbrände, die extremen Schneefälle, das Hochwasser von Lavamünd oder der Murenabgang in Afritz – all diese Extremwetterereignisse der vergangenen Jahrzehnte werden von der aktuellen Unwetterkatastrophe überragt. „Ich kann mich nicht an vergleichbare Kapriolen erinnern. Teilweise mussten wir Kollegen zum Rückzug bewegen, weil links und rechts nur noch Bäume krachten und es zu gefährlich wurde“, zieht Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin eine erste Bilanz.