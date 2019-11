Beim Feldweg in der Nähe des Generationenparks Neudau wurde seit Wochen an einem Geh- und Radweg gebaut. Nun wird eine Pause eingelegt. 235.000 Euro kostet das Projekt.

Bis zur Einbindung Schattentratten wurde der Geh- und Radweg errichtet, fortgeführt wird er im nächsten Jahr, wenn der Kanal erneuert wurde © Friedl

Wochenlang wurde nun beim Feldweg, der am Generationenpark in Neudau bei Wolfsberg vorbeiführt, an einem Geh- und Radweg gebaut. Vom Hügelweg bis zur Einbindung Schattentratten sind die Arbeiten abgeschlossen, nun wird eine Pause eingelegt.