Kleine Zeitung +

Nach Unwetter in Kärnten 200 Höfe noch wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten

In vielen Gebieten im oberen Mölltal und im Liesertal müssen erst provisorische Zufahrten geschaffen werden. Häuser in Stall wurden wieder bezogen, in Flattach bleibt die Zivilschutzwarnung aufrecht.