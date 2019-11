In Wolfsberg heulten Freitagabend die Sirenen, in einem Innenstadtgebäude war ein Feuer ausgebrochen.

© Georg Bachhiesl

Großalarm in der Wolfsberger Innenstadt am Samstagabend. Kurz nach 21 Uhr heulten die Sirenen. In dem Gebäude der Generali Versicherung in der Herberthstraße nahe des Bahnhofs war ein Brand ausgebraochen - und zwar in einer Wohnung im obersten Stock. Die freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen sowie das Rote Kreuz und die Polizei stehen im Einsatz.