Hochwasserschutz in Lavamünd Martin Laber: „Wir lassen bis Weihnachten keinen Tag verstreichen“

In Lavamünd wird tatkräftig am Hochwasserschutz gearbeitet. Heuer wurden sechs Millionen Euro verbaut. Dies kam der Gemeinde in den vergangenen Tagen mehr als zugute.