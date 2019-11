Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Katzlhof in Vordergumitsch wird derzeit revitalisiert. Der Innenausbau wird gerade realisiert © Martina Schmerlaib

Die Lebenshilfe in Wolfsberg fördert bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht nur Talente und Fähigkeiten, sie sorgt auch dafür, dass diese Kunstwerke und handgemachten Produkte nicht ungesehen bleiben. Fruchtaufstriche, Sirupe, Liköre, Essige und dergleichen werden mit Lebensmitteln aus dem eigenen Garten hergestellt und zum Verkauf angeboten. Was als kleines Projekt und mit ein paar Beeten begann, ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Deshalb will man die Produktionsstätte ausweiten und großteils verlegen.