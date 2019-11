Im Advent werden Weihnachtsmotive in Form eines Adventkalenders an die Fassade der "Alten Post" am Hohen Platz in Wolfsberg projiziert. Erstmals gibt es auch einen Weihnachtsmarkt auf dem Hecher Platzl.

Die Lichtprojektion bei der Eröffnung des Hohen Platzes. Ähnlich wird es jetzt, nur nicht so „üppig“ © Schmerlaib

Jeden Tag im Advent soll sich sinngemäß ein Türchen an der Fassade des Amtsgebäudes „Alte Post“ am Hohen Platz in Wolfsberg öffnen. Wie das gehen soll? Mittels eines großen Projektors, der erstmals im Advent verschiedene Lichtmotive an die Wand spiegeln wird. „Ein weihnachtliches Bild sowie das jeweilige Datum werden an der 20 mal 13 Meter großen Fassade zu sehen sein“, sagt Stefan Sobotka-Grünewald von OchoReSotto, die bereits bei der Eröffnung des Hohen Platzes für eine besondere Lichtinszenierung sorgten. Los geht es bereits am 29. November mit weihnachtlichen Motiven. Der eigentliche Adventkalender mit Datum wird dann ab 1. Dezember zu sehen sein – jeweils ab der Abenddämmerung bis etwa 23 Uhr.