Aviso„Musik der Stille“ erklingt wieder in der Markuskirche

Am 24. November findet in der Markuskirche Wolfsberg die Veranstaltung "Musik der Stille" statt. Mit dabei sind Edgar Unterkirchner (Saxophon), Julia Malischnig (Gitarre) und Arnold Mettnitzer (Worte).

Diese Künstler werden für einen besonderen Abend sorgen © Gerhard Donauer

Die positive Kraft der Stille ist das Thema bei der bereits fünften Auflage der beliebten Serie „Musik der Stille“ in der Markuskirche in Wolfsberg. In den vergangenen Jahren hat Edgar Unterkirchner dazu international hochkarätige Gäste – wie den US-Amerikaner James Moore oder den schwedischen Opernstar Malin Hartelius – eingeladen.