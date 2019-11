Museum im Lavanthaus in Wolfsberg ist zehn Jahre alt. Ein Ort, der Vergangenes bewahrt, aber mit Aktivitäten auch in die Zukunft ragt.

Alexandra Hatz, Daniel Strassnig und Christine Ragger (von links) © Sandra Zarfl

Als vor zehn Jahren das Heimatmuseum in Wolfsberg aus seinen Räumlichkeiten ausziehen musste, stellte sich die Frage, was mit der Sammlung, die vor allem volkskundliche Exponate umfasste, geschehen sollte. „Damals beschloss die Stadtgemeinde, eine neue Bleibe zu suchen. So hielt das Museum im Parterre des Lavanthauses nach dem Umbau der ehemaligen Pferdestallungen Einzug“, sagt Christine Ragger, die gemeinsam mit Alexandra Hatz und Daniel Strassnig das engagierte Museumsteam bildet.